Cessation des activités de son groupe : La Cour suprême juge recevable le recours de Aïssatou Diop Fall (document)

La Cour suprême juge recevable le recours de Aissatou Diop Fall portant annulation de l'arrêté N° 011059 pris le 22 avril 2025 par le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique portant obligation de cesser toute diffusion ou tout partage de contenus, de supports et cessation de toute diffusion des entreprises de presse non conformes à l'article 178 du Code de la PresseSelon la juridiction, le recours a été introduit dans les délais légaux et répond aux conditions de forme prévues par l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême.Aïssatou Diop Fall avait introduit le 28 avril dernier devant la Cour suprême un recours pour excès de pouvoir.La journaliste demande l’annulation de l’arrêté du ministre de la communication ordonnant la cessation de toute diffusion de ses médias.