«Cette initiative de dialogue est une tromperie », (Oumar Ba)

Oumar Ba, expert en urbanisme et membre de la société civile, était l'invité de PressAfrik TVHD ce mercredi 28 février 2024, pour partager son opinion sur le dialogue national. Il a estimé que "cette initiative de dialogue lancée par le président Macky Sall, est une tromperie". M. Ba a constaté pour le déplorer que sur les 19 candidats de l’élection présidentielle, le Président n'en a rencontré que deux, et l'un d'eux à savoir son Premier ministre Amadou Ba, était contraint d'y participer. Cependant, Oumar Ba a critiqué le manque de respect de l'autorité de l'État dans la gestion de ce "prétendu dialogue" avec le Secrétaire général du gouvernement qui a joué le rôle de porte-parole. Analysant les déclarations de Macky Sall à l'ouverture des travaux lundi, le membre de la société civile se dit convaincu que le processus du dialogue "n'a pas été transparent". Selon lui, aucune prévention n'a été faite, et ceux qui ont été invités à venir participer à ce "dialogue" posent problème. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

