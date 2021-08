Changement de compteurs « pour hausser le prix de l'eau »: Sen'Eau s’explique

L’association sénégalaise de défense des consommateurs avait annoncé hier-mardi, dans un communiqué que des agents de Sen’Eau sont en train de "sillonner la ville, pour remplacer les compteurs qui ne présentent aucun défaut, au motif qu’ils sont vieux de 15 ans". Et selon Me Massokhna Kane et ses camarades, c’est une "vaste arnaque" de Sen 'Eau pour présenter à la suite des factures "plus chères."



Ce mercredi, la société SEN’EAU (Eau du Sénégal) a sorti une note d'information pour apporter sa version des faits. Ce, en rappelant à l'ensemble de ses clients que dans le cadre de la gestion patrimoniale du service de l'eau, elle "renouvelle régulièrement une partie du parc compteurs".



Ladite société assure que cette pratique est "conforme au contrat d'Affermage, ces opérations répondent aux obligations contractuelles de SEN EAU vis-à-vis de l'Etat du Senegal, soit un renouvellement de 30 000 compteurs par an".