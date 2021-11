Charte de la non violence: Sonko affirme qu'il ne parlait pas au nom de la coalition Yewwi Askan Wi

En conférence de presse à l'instant au siège de son parti, Ousmane Sonko est revenu sur ses propos tenus dimanche sur la Charte de la non violence initié par des imams sénégalais.



Le leader de Pastef les Patriotes a précisé d'emblée qu'il ne parlait au nom de la coalition Yewwi Askan Wi, quand il déclarait qu'il ne signerait pas ladite charte.



Accusé par une certaine opinion d'être un partisan de la violence, Ousmane Sonko est revenu sur toute la violence qu'il dit avoir subie depuis 2015, date à laquelle il a créé son parti. partant de sa radiation de la fonction publique par décret présidentiel, l'assassinat de la responsable de Pastef à Keur Massar, Mariama Sagna, l'attaque de son siège à Nord Foire, le 23 janvier 2019, l'attaque de son cortège à Saint-Louis par des hommes qui appartiendrait au ministre Mansour Faye, une autre attaque de son convoi à Fatick...



Ousmane Sonko de poursuivre en évoquant les événements de mars 2021et toutes les violences qui ont eu lieu pendant cette période, occasionnant la mort de 14 jeunes sénégalais.



Le leader de Pastef Les Patriotes a également rappelé sa bagarre à l'assemblée nationale avec le député de Benno Bokk Yakaar en juin 2021.



Les attaques perpétrées contre Ousmane Sonko à Ziguinchor par des éléments de Doudou Ka les 15 et 31 octobre derniers font aussi partie du bilan de violences dont Macky et son régime seraient les instigateurs.