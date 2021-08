Chavirement d'un pirogue à l'embouchure du fleuve Sénégal: la Dirpas rapporte 11 personnes secourues et un corps repêché

La Marine nationale a secouru 11 personnes et repêché un corps sans vie au large de l'embouchure du fleuve Sénégal.



"Le Vendredi 27 août 2021 à 10H40, la Marine nationale a reçu une information faisant état du repêchage d'un homme tombé à la mer à 35 km au large de l'embouchure du fleuve

Sénégal. D'après les premiers éléments recueillis, l'individu était à bord d'une pirogue qui aurait chaviré dans la nuit du 25 au 26 août 2021 avec une soixantaine de personnes" relate le communiqué de Dirpa parvenu à PressAfrik.



Au bilan, les unités déployées ont secouru 11 personnes dont huit (08) Sénégalais et trois (03) Gambiens et repêché un corps sans vie, renseigne la note.



Qui ajoute que le corps sans vie a été mis à la disposition d'une équipe de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers et les rescapés acheminés à la Base navale nord de Saint-Louis pour une prise en charge.



.