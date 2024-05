Chavirement de pirogue à Ngor : le corps du pêcheur retrouvé sans vie

Nous en savons désormais un peu plus sur le chavirement tragique de la pirogue survenu ce vendredi matin à la plage de Ngor. Après d'intenses recherches, les secours ont retrouvé le corps sans vie du pêcheur qui occupait l 'embarcation.



L'incident a eu lieu aux premières heures de la journée, plongeant immédiatement la communauté locale dans l'angoisse. Selon les secouristes présents sur les lieux, la pirogue du pêcheur a été emportée par une forte vague, entraînant son chavirement et la tragédie qui s'en est suivie.



Les équipes de secours, mobilisées dès le signalement de l'accident, ont déployé d'importants moyens pour retrouver le pêcheur disparu. Après plusieurs heures d'efforts, son corps a finalement été repéré et récupéré, mettant un terme à l'incertitude quant à son sort.