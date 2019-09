Chef de l’opposition: selon ce membre BBY « le peuple a choisi Idy »

Le statut et le profil du chef de l’opposition sont au centre du débat politique ces derniers jours. Entre la sortie de Barthélémy Dias et de ses affidés qui soupçonnent un deal de Macky pour neutraliser l’opposition et les sorties de certains proches du pouvoir pour désigner Idrissa Seck, la polémique risque d’enfler.



Invité à l’émission « Jury Du Dimanche » de i-Radio, le Directeur général de l’Agence nationale de la Maison de l’outil (Anamo), Maodo Malick Mbaye s’est voulu affirmatif. Selon ce membre de la coalition ‘Macky 2012´, « En ce moment précis, le chef de l’opposition au Sénégal n’a pas deux noms : il s’appelle Idrissa Seck ».



Le leader du mouvement politique, « Gueum Sa bopp » pense qu’il n’y a pas lieu de faire un débat là-dessus parce que, ce n’est ni le pouvoir ni l’opposition qui ont choisi ce « chef de l’opposition ». « Ce sont les Sénégalais qui ont donné, à Idrissa Seck, 20% de leurs suffrages, le plaçant 2ème derrière le candidat qui est arrivé 1er au dernier scrutin présidentiel ».



Maodo Malick Mbaye ajoute que « C’est un débat tranché par les Sénégalais. Essayer de le contourner ou d’interpréter autrement, nous ramène à des situations d’impasse ».



Le débat a pris de l’ampleur surtout après la révélation de Mamadou Lamine Diallo sur la décision du Président Macky Sall d’allouer à somme de 2 milliards au chef de l’opposition en guise de fonds politiques.