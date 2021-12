Cheikh Abdou Bara Dolly révèle: « le ministre Moustapha Diop corrompt les députés pour éviter les critiques à l’Assemblée nationale »

Il y a une corruption active à l’Assemblée nationale si l’on en croit aux propos du député de Cheikh Bara Dolly. Dans un entretien avec le journal Le Témoin, le parlementaire qui révèle qu’il y a des ministres qui versent argent et bons ramadan aux députés pour se soustraire aux critiques et autres questions gênantes de ses collègues de l’Hémicycle.



« Certains ministres corrompent les députés en venant à l’Assemblée dans le but de se faire applaudir et d’éviter toute critique sur le fonctionnement de leurs ministères », affirme-t-il.



Avant de citer le nom de l’un d’entre les « ministre corrupteurs »: « Le ministre Moustapha Diop, pour ne citer que son exemple, a donné à chaque député des liasses pour éviter toute critique lors de son passage. D’ail- leurs, il est coutumier des faits. A chaque mois de carême, il leur distribue des paniers Ramadan. Ce qui est gravissime. Si on devait classer les ministres en fonction de leur travail, Moustapha Diop aurait le bonnet d’âne ».



Le parlementaire souligne que « paradoxalement, beaucoup de députés interviennent plus dans le soutien de son budget que lors des votes des budgets d’autres ministères plus lourds financièrement. En commission, 40 députés sont intervenus pour approuver un budget qui ne fait que 17 milliards ».