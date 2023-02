Cheikh Bakhoum a présenté au public les catalogues de services du Sénégal numérique SA

L’Agence de l’informatique (ADIE) est devenue depuis décembre 2021 : Sénégal numérique SA. En marge de la cérémonie de lancement officiel de sa marque, son directeur général, Cheikh Bakhoum, a présenté les catalogues de services de Senum SA, au public



« La société Sénégal numérique (Senum SA) a lancé son catalogue de services désormais ouvert aux entreprises publiques et celles privées en vue de renforcer la digitalisation », a annoncé Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal numérique SA.





Ce lancement, dit-il, marque une étape importante dans la vie de notre cité. « Sénégal numérique est une entité qui vient d’être mise en place par le gouvernement du Sénégal. Société anonyme qui va désormais être sur le marché sénégalais pour vraiment apporter un certain nombre de produits pour les entreprises du secteur public mais également du secteur privé », a expliqué M. Bakhoum.



Qui ajoute : « Nous avons pu partager sur un catalogue de service qui revient un peu sur les différentes familles de service. C’est les services liés à l’hébergement dans les data center, des services liés à la connectivité notamment sur la fibre optique déployé sur tout le territoire national, qui est désormais ouvert au secteur privé. Les services du câble sous-marin ».



« C’est également les services que nous donnons dans le cadre de la formation avec le Sénégal digital academie et les services que nous déployons dans le cadre de l'innov'lab, qui est aujourd’hui une entité pour accompagner les startups à travailler dans les problématiques de l’Etat. Nous avons avec innov'lab lancé le concept de startups d’Etat pour exclusivement travailler sur les problématiques de l’administration », a fait savoir le directeur général de Senum SA.



A l’en croire, Sénégal service qui est le guichet unique de l’Etat, tous « les services de l’Etat sont supposés être dans cette plateforme, qui seront présents au niveau physique et digital avec notre plateforme Sénégalservice.sn qui est également téléchargeable sur Android et Apple Store ».



Les atouts du Sénégal numérique

« Ces services seront désormais ouverts au secteur public comme au secteur privé », a annoncé Cheikh Bakhoum.



Parmi les atouts du Sénégal numérique, dit-il, c’est tous les « efforts que nous faisons, toutes les innovations que nous mettons en place pour prendre en charge les besoins de notre Etat tout en étant en conformité de ce qui se fait mieux au niveau mondial », a laissé entendre Cheikh Bakhoum.



« Le Sénégal numérique c’est également la commission nationale de cryptologie, qui est aujourd’hui chargée de définir la politique en matière de cyber sécurité. C’est également l’entité qui est aujourd’hui qui est en train de mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de cyber sécurité », a-t-il poursuivi.



Concernant les réalisations, Cheikh Bakhoum indique le Sénégal est à 6000 km de fibre optique. « En 2025, nous avions 30 km de fibre mais aujourd’hui en 2023, nous sommes à près de 6000 km de fibre optique, ce qui fait de Sénégal numérique le premier opérateur de fibre optique au Sénégal », a-t-il confié.