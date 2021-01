Cheikh Bamba Dieye sur la menace de dissolution du Pastef: « Fan lañu jëm ak ñii »

Jusqu’où iront-ils ? S’est interrogé le leader du FSD/BJ à la suite du communiqué publié par le ministre de l’Intérieur et menaçant de dissoudre le parti d’Ousmane Sonko qui a annoncé une campagne de Levée de fonds international.



Cheikh Bamba Dieye, qui accuse le parti et la coalition au pouvoir de détourner les ressources du Sénégal à des fins politiciennes, regrette que des Sénégalais ne puissent pas librement soutenir le parti de leur choix.



« L'Apr et Benno Bokk Yakkar usent des ressources publiques à des fins politiciennes et jamais ils n'ont été inquiétés. Des Sénégalais soutiennent librement un parti de l'opposition Pastef pour ne pas le nommer, on le menace de dissolution. Rewmi neex na torop. Fan lañu jëm ak ñii (Le Sénégal est un bon pays, Jusqu’où on va aller avec ces gens ) », a écrit l’ancien maire de Saint-Louis sur son compte Twitter.