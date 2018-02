Cheikh Bamba Dieye va déssoudre le HCCT, le CESE et l'Assemblée nationale si...

Le leader du FSD/BJ va dissoudre le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le Conseil économique social et environnemental (Cese) qu'il considère comme des réservoirs de transhumants permettant de caser des politiques qui ont rejoint le navire républicain.



Si Cheikh Bamba Dieye est élu président de la République, il promet également de dissoudre l'Assemblée nationale pour ramener le nombre de députés à 100 et de mettre en place un institut à même de former des Sénégalais qui auront pour mission de booster le développement du pays