Cheikh Bara Dolli prend la défense de Serigne Bass Abdou Khadr: « Madiambal Diagne ne dit pas la vérité, il a un problème avec Touba »

Le député Cheikh Bara Dolli de Bok Gis Gis n’a pas mis du temps pour apporter sa réplique au journaliste Madiambal Diagne qui, dit-il, a accusé Serigne Bass Abdou Khadre, d’avoir obtenu gracieusement 9 hectares de terrain sur le Littoral de Dakar de la part du chef de l’Etat Macky Sall.



Le Vice-président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale a fait face à la presse, ce vendredi pour démentir les propos de M. Diagne. Selon lui, Madiambal Diagne est un habitué des faits. Et il a promis dès lundi prochain de proposer l’ouverture d’une enquête parlementaire pour tirer cette affaire au clair.



« Les propos avancés par Madiambal Diagne comme quoi, qu’il a été remis à serigne Bass Abdou Khadre, gracieusement 9 hectares de terrain sur le Littoral de la part du chef de l’Etat Macky Sall, je dis que ce n’est pas vrai. Il a l’habitude de porter des accusations envers Touba. Il y a de cela quelques années, il avait porté les mêmes accusations sur la personne de Serigne Saliou Mbacké (5e Khalife des mourides), El Hadji Bara (6e Khalife des mourides). Il est contre Ahmadou Bamba, c’est pourquoi il avance de tels propos », martèle Cheikh Bara Dolli.



Mieux, avance le parlementaire : « Madiambal Diagne en personne ne fait que du chantage. Il l’a toujours fait avec Abdoulaye Wade. Madiambal, en 2018, on lui a donné un terrain de deux (2) hectares Lot n°45. Un Titre Foncier TF1975R lui a été aussi octroyé à Bambilor. Je pense que les Sénégalais qui n’ont pas, 2 m2 dans ce pays doivent se demander le pourquoi. Tout le monde sait que, Madiambal Diagne le 23 février 2015, il lui a été attribué un terrain à usage agricole d’une superficie de 5750 m2 sis à Niaga Peulh. Pourquoi pense-t-il que c’est à lui seul d’avoir une maison et pas les autres. Qu’est-ce qu’il a fait pour ce pays. C’est un homme à problèmes, qui ne veut pas la paix. Il ne fait que mettre en mal le peuple ».



M. Dolli de poursuivre : « Dès lundi, prochain, voir mardi, je déposerai une enquête parlementaire pour apporter des éclaircissements sur ces terres pour savoir ce qui s’est passé, et ce qui en est. Si Madiambal n’arrête pas, je serais la première personne à l’attaquer», dit-il.



« Bathélémy Dias a délivré des autorisations de construire sur le Littoral »

Cheikh Bara Dolli a également servi une note au maire de Mermoz Sacré-cœur. Selon lui, Barthelemy Dias ne peut pas, après avait donné des autorisations de construire sur le Littoral, revenir aujourd’hui pour monopoliser la presse et chercher à tromper la vigilance du peuple sénégalais.

« Nous n’accepterons pas que des gens cherchent à mettre en mal l’Etat du Sénégal avec peuple. Bartelemy Dias ne peut pas, après avait donné des autorisations de construire, revenir aujourd’hui pour monopoliser la presse et chercher à tromper la vigilance du peuple sénégalais. Il n’y a pas de cohérence dans ce qu’il fait. Et cela ne passera pas », dit-il.