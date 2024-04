Cheikh Diba nouveau ministre des Finances et du Budget

Cheikh Diba est un inspecteur des impôts et domaines. Il vient d’être nommé au très stratégique ministère des Finances et du Budget. Réputé pour sa compétence et sa rigueur monsieur Diba était jusqu’à un passé récent le directeur de la programmation budgétaire au sein de la direction générale du Budget.



Aujourd'hui nommé ministre des Finances et du Budget, l’inspecteur des impôts et domaines n’est pas dans un terrain inconnu. Dans un gouvernement dit "de rupture", le nouveau ministre des Finances et du Budget aura certainement un rôle central à jouer.