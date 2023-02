Cheikh Yérim Seck: «Astou Dionne et moi n'avons pas divorcé »

"Ceux qui ont dit que moi et Astou Dionne avons divorcé ont tout faux", a déclaré Cheikh Yerim Seck, face à la presse, ce samedi. De l'avis du journaliste ceux qui ont sorti cette nouvelle c'était juste pour "le détruire après la sortie de son livre" intitulé Macky Face à L'histoire.



Donc à qui veut l'entendre, renchérit, Cheikh Yérim Seck surtout "aux insulteurs du net, ma famille ne s'est pas brisée avec ce livre", réaffirme-t-il. Dans sa séance de démenti, Yerim de clarifier également une convocation dont une certaine presse a traité.



"De même que ceux qui ont fait circuler que j'ai été convoqué, le dossier en question est au tribunal du Commerce depuis 2 ans. Et c'est entre mon entreprise de Communication et CICES. Depuis le début d'une procédure personne ne m'a convoqué", a fait savoir le journaliste.