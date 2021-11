Chelsea: Retour sur l'incroyable progression d'Edouard Mendy

De zéro à héros, l'expression trouve parfaitement son sens avec Edouard Mendy, l'international sénégalais qui fait les beaux jours de Chelsea. En seulement 6 ans, la carrière du jeune gardien a connu une avancée spectaculaire. Du chômage à champion d'Europe avec Chelsea, zoom sur la carrière de Mendy.





Des débuts difficiles à Cherbourg



Âgé actuellement de 29 ans, Edouard Mendy a commencé sa carrière à Cherbourg, en 2011. Des débuts en troisième division qui ouvriront la porte à une longue série de tests. S'il a commencé en tant que troisième choix, celui-ci va très vite monter dans la hiérarchie grâce à ses performances. Mais Edouard Mendy fera face à un coup dur avec la relégation de son club en 4e division. Seul avantage, il avait désormais la place de titulaire. Mais les performances de Mendy ne suffiront pas pour éviter une nouvelle relégation au club.





Chômage et période de disette



À 22 ans, l'international sénégalais restera à nouveau loin des terrains après l'achèvement de son contrat avec Cherbourg. Toutefois, Mendy a eu des propositions afin de jouer dans des clubs en ligue inférieure en France, mais n'a jamais accepté. En effet, celui-ci espérait l'appel téléphonique qui allait lui permettre de se relancer en Ligue 1 anglaise, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Pour s'occuper, le gardien sénégalais s'est alors inscrit au Pôle Emploi, agence française pour l'emploi, car à partir de ce moment, il projetait son avenir loin du football.





Un an après, Mendy était toujours sans club et ses espoirs commençaient à disparaître peu à peu. Mais comme un coup du sort, une vieille connaissance va donner un second souffle à la carrière de Mendy. Ex-international français originaire de la RD Congo, Lavie va remettre Edouard Mendy sur les rails en 2015. Cet ami va permettre à Mendy de rentrer en contact avec Dominique Bernatowicz, responsable des gardiens de but de l'académie de Marseille. Même si c'est pour occuper la place de 4e choix, Mendy était prêt à relever le défi et reprendre goût à ce qu'il sait faire le mieux, se tenir dans les cages sur un terrain de football. Avec une poignée de matchs disputés avec l'équipe seconde de Marseille, Mendy a convaincu les dirigeants qui lui ont proposé un contrat de deux ans, mais au poste de gardien remplaçant. Avec son envie de prouver son talent au monde, Mendy va quitter Marseille pour s'essayer à Reims, un rival de Marseille. Avec une motivation débordante accompagnée d'un travail acharné, Mendy va très rapidement devenir le numéro 1 lors de la saison 2017-2018. Stratosphérique au cours de la saison, il va participer à la montée en Ligue 1 de son équipe. Une première saison en Ligue 1 qui va lui ouvrir les portes de Rennes. Avec son nouveau club, il va réaliser des exploits qui vont lui permettre de réaliser un très grand rêve.





Intégrer l'équipe nationale de Sénégal



Avant de jouer pour le Sénégal, Mendy a d'abord joué pour la Guinée-Bisseau, cependant, ce n'était pas un match de la Fifa. Ceci étant, il avait toujours la conviction de jouer pour le Sénégal. Ce qui arrivera en novembre 2018 où va très vite s'afficher comme le numéro 1 incontournable. Mais Mendyfera face à un nouveau coup dur avec une blessure lors de la Coupe des Nations 2019 en Égypte. Mais le Lion de la Téranga va vite se remettre de sa blessure et enchaîner des exploits à Rennes. Lesquels vont lui permettre de décrocher le gros lot et de réaliser en fin son rêve de jouer en Premier League.





Edouard Mendy s'engage avec Chelsea



En octobre 2020, l'international sénégalais va s'engager avec les Blues de Chelsea où il deviendra aussi très rapidement le titulaire. Et seulement six mois après son arrivée, EdouardMendy va remporter la Ligue des Champions avec Chelsea face à Manchester City. Le sénégalais fait partie actuellement des meilleurs gardiens du monde.