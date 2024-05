Cicad : Suivez en direct la cérémonie d'ouverture des Assises de la Justice

Le dialogue national portant réforme de la justice s'est ouvert ce mardi 28 mai 2024, au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad). La rencontre, présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, va regrouper la famille judiciaire, les universitaires et les citoyens pour discuter de la réforme et de la modernisation de la justice. il sera aussi l'occasion d'un dialogue approfondi sur neuf thématiques à savoir : "le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, le temps du procès pénal et le régime de la sanction pénale seront au cœur des discussions. Par ailleurs, les questions relatives au cadre juridique et institutionnel de l’administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi seront aussi prises en charge". Regardez!

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">