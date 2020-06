Cité dans le présumé scandale foncier du littoral, Serigne Bass Abdou Khadr face à la presse ce jeudi

Cité, de manière tacite par le chroniqueur et patron de presse Madiambal Diagne dans l'article "Finalement, ils ont fait pire que les Wade avec nos terres", le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadr fera face à la presse demain jeudi à 16 heures



Serigne Bass Abdou Khadr fera une importante déclaration à la Résidence Khadimou Rassoul, sise en face de la Grande mosquée. Il est accusé par le journaliste d'avoir obtenu gracieusement 9 hectares de terrain sur le Littoral de la part du chef de l'Etat Macky Sall.



Pour rappel, le Sous-préfet de Dakar Plateau et Barthélémy Dias se sont livrés hier à une séance d'explications musclées par vidéos interposées sur le bradage supposé du Littoral. Un certain Djibril Diallo, ancien diplomate y aurait également acquis 4000 mètres carrés pour la construction d'une résidence.



Le débat sur les problèmes fonciers sont en train de prendre une tournure très mouvementée. Surtout sur les Réseaux sociaux où les internautes sénégalais clament sans cesse leur indignation.