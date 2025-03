Classement du Sénégal dans l’indice de perception de la corruption 2024 : le pays occupe le 10e rang en Afrique

Le classement révèle que, malgré les efforts déployés pour lutter contre la corruption, cette problématique demeure un défi majeur pour de nombreux pays, en particulier sur le continent africain. En Afrique, les Seychelles se distinguent en occupant la première place, avec un score de 72 points, et se classent à la 18e place mondiale. Les autres pays figurant dans le haut du classement africain sont le Cap-Vert (35e rang mondial), le Botswana et le Rwanda (43e rang mondial), Maurice (56e) et la Namibie (59e).



Le Sénégal, avec un score de 45 points, se trouve au même niveau que plusieurs autres pays africains, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et Sao Tomé-et-Principe, tous classés à la 69e position mondiale.



Classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2024 :





1-Seychelles (18è rang mondial)



2-Cap-Vert (35è)



3-Botswana (43è)



4-Rwanda (43è)



5-Maurice (56è)



6-Namibie (59è)



7-Bénin (69è)



8-Côte d’Ivoire (69è)



9-Sao Tomé-et-Principe (69è)



10-Sénégal (69è)



11-Ghana (80è)



12-Burkina Faso (82è)



13-Afrique du Sud (82è)



14-Tanzanie (82è)



15-Tunisie (92è)



16-Zambie (92è)



17 -Gambie (96è)



18-Ethiopie (99è)



19-Lesotho (99è)



20-Maroc (99è)



21-Algérie (107è)



22-Malawi (107è)



23-Niger (107è)



24-Sierra Leone (114è)



25-Angola (121è)



26-Kenya (121è)



27-Togo (121è)



28-Djibouti (127è)



29-Egypte (130è)



30-Mauritanie (130è)



31-Guinée (133è)



32-Eswatini (135è)



33-Gabon (135è)



34-Liberia (135è)



35-Mali (135è)



36-Cameroun (140è)



37-Madagascar (140è)



38-Nigeria (140è)



39-Ouganda (140è)



40-Mozambique (146è)



41-Centrafrique (149è)



42-République du Congo (151è)



43-Tchad (158è)



44-Comores (158è)



45-Guinée-Bissau (158è)



46-Zimbabwe (158è)



47-RDC (163è)



48-Burundi (165è)



49-Soudan (170è)



50-Guinée équatoriale (173è)



51-Erythrée (173è)



52-Libye (173è)



53-Somalie (179è)



54-Soudan du Sud (180è)