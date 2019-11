De l’or pour le cinéma tunisien, prix du public pour le film syrien « Entre deux frères » de Joud Saïd et une remarquable présence du cinéma Sénégalais qui a remporté trois distinctions.



Sur la place des théâtres, l’accueil des invités, jurys et participants se fait avec le Tango, une danse qui évoque la passion, la force et la rage de vivre, et c’est avec ces sentiments mélangés que se sont déroulées les journées cinématographiques de Carthage édition Néjib Ayed.



Dans son mot de clôture, Madame Najet Nabli Ayed coordinatrice de cette édition, a rappelé l’attachement des JCC à ses principes fondamentaux de festival militant soutenant les cinématographies du sud.



Elle a aussi souligné l’effort de toute l’équipe qui a contribué au bon déroulement des JCC 2019 et lui décerne un Tanit spécial remis à la plus jeune de l’équipe des JCC.



Les 3 jurys ont eu à départager 13 long-métrages documentaires, 12 longs de fiction, 9 courts documentaires, et 12 courts de fiction et ont rendu leur palmarès lors d’une élégante cérémonie de clôture.



Le jury de la compétition des films de fiction présidé par Alain Gomis se compose de la comédienne réalisatrice poétesse et romancière libanaise Yasmine Khlat, de l’acteur algérien Hassan Kachach, du jeune réalisateur, scénariste, monteur et producteur japonais Kōji Fukada, du cinéaste tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, de la Grande figure du cinéma Féministe africain, la zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga, ainsi que la scénariste et réalisatrice marocaine Meryem Ben M’Barek a décerné les prix suivants :



Tanit Or pour « Noura rêve » de Hinde Boujemaa / Tunisie



Tanit Argent pour «Atlantique » de Mati Diop / Sénégal



Tanit de Bronze pour «Scales de Shahad Admeen / Arabie Saoutdite



Tanit D’or du court métrage pour «True story» de Amine Lakhnes / Tunisie



Tanit d’argent du court métrage pour «Charter» de SAbry Bouzid/ Tunisie



Tanit de Bronze du Court métrage pour «Mthunzi» de Tebogo Malebogo /Afrique du Sud



Prix du meilleur comédien pour «Lyes Salem» pour son rôle dans About Leila / Algérie



Prix de la meilleure comédienne pour Hind Sabri pour son rôle dans Noura Rêve / Tunisie



Prix de la meilleure image pour Virginie Surdeji pour le film Adam / Maroc



Prix du meilleur montage pour Julie Naaspour pour le film « Adam » / Maroc



Prix de meilleure musique pour Fatima Al Qadiri pour le film « Atlantique » / Sénégal



Prix du meilleur scénario pour Amjad Abou Alalaa – You will die at 20 /Soudan



Prix TV5 monde pour Kartoum offside de Maroua Zein / Soudan



Prix du public pour Entre deux frères de Joud Saïd/Syrie



Le jury du prix Tahar Cheria pour la Première Œuvre se composant du réalisateur palestinien Mohamad Keblawi, l’actrice, dramaturge et productrice tunisienne Anissa Daoud et du scénariste, réalisateur et producteur rwandais Joël Karekezi a décerné une Mention spéciale pour le film : Un Fils de Mahdi Barsaoui / Tunisie, quant au Tanit de la première œuvre a été remporté par le film « you will die at 20 » de Amjad Abou Alalaa / Soudan.



le Jury de la compétition officielle des courts et longs métrages documentaires composé du scénariste et Producteur français Jérôme Gary, la journaliste et critique de cinéma belgo- congolaise Djia Mambu,

l’homme de théâtre Tunisien Mohammed Medouini, le cinéaste camerounais Jean-Marie Teno et le cinéaste égyptien Mohammed Siam a décerné les Tanits suivants:



Tanit D’or Du Long Métrage pour « Talking about trees » de Suhaib Gasmelbari/Soudan



Tanit D’argent Du Long Métrage pour « Sama » de Waad Al Kateab et Edward Watts/ Syrie



Tanit De Bronze Du Long Métrage pour « A haunted past » de Fatma Riahi/Tunisie



Tanit D’or Du Court Métrage pour « All come from dust » de Younes Ben Slimane/Tunisie



Tanit D’argent Du Court Métrage pour « Pacific » de Angie Obeid/Liban



Tanit De Bronze Du Court Métrage pour « 5 étoiles » de Mame Woury Thioubou/Sénégal

