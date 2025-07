Combat de lutte Ada Fass / Liss Ndiago : Pikine : deux individus arreêés et placés en garde à vue pour vols avec violence à Pikine

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine (banlieue dakaroise) a procédé, samedi 19 juillet 2025, à l’interpellation de deux individus impliqués dans des vols avec violence survenus en pleine foule à l’occasion du combat de lutte opposant Ada Fass à Liss Ndiago.



Selon les informations données par la police nationale, le premier suspect a été arrêté aux environs de 16h pour « vol en réunion avec violence et usage de moyen de transport ». Il a arraché « la chaîne et la sacoche d’un passant, contenant un téléphone iPhone XR et 20 000 F CFA », d’un inconnu qui accompagnait un ami blessé à la clinique Naby (Tally Bou Mack). Arrêté en possession de la chaîne, le mis en cause a reconnu avoir volé la chaîne, mais nié s’être emparé de la sacoche. Son complice à moto, rapporte la même source, a fui avec la sacoche.



Le second individu a été interpellé vers 14h à Bountou Pikine, il a été appréhendé après avoir arraché un téléphone Tecno des mains d’un usager sur le point d’embarquer dans un véhicule de transport en commun. Il a été arrêté après une course poursuite, en possession du téléphone, et a reconnu les faits.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours.