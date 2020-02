Un problème lié à la gestion du foncier oppose le maire de la Commune de Darou Khoudoss (ville située à 20 kilomètres de Tivaouane) et une bonne frange de ses administrés.



Dans un mémorandum dont PressAfrik détient une copie, l’Association NEUGEU (Nouvel Elan des générations Utiles) reproche à monsieur Magor Kane, de de la grande « d’assimiler le patrimoine foncier de la commune à son bien propre ; il en use et abuse à sa guise ». Le document en veut pour preuve, «le cas de la gestion de l’espace devant abriter le nouveau marché et ses environs ». Ladite association affirme que « la Commission Domaniale n’a pas été saisie et aucune délibération n’a été prise pour ce cas ».

Les populations regroupées au sein de NEUGEU exigent « l’annulation de toutes les décisions d’affectation de terrain prises par Monsieur le Maire sans respect des procédures édictées les lois et règlements en vigueur ».



Face à cette situation, les populations de la Commune de Darou Khoudoss ont décidé d’organiser le vendredi 21 Février 2020 de 15 H à 18H, une marche pour dénoncer la gestion opaque de leur Maire marquée également par « le non-respect des procédures de passation de marchés publics dans le choix des prestataires / entrepreneurs ».

« La Gestion de la Commune n’est pas conforme aux dispositions relatives au Code des marchés publics. Il n’existe pas pour le moment de plan de passation des marchés, ce qui est une violation flagrante de cette loi. Dans bien des cas, le choix des entreprises est fait par Monsieur le Maire par entente directe, à l’insu du Conseil Municipal. C’est le cas de l’entrepreneur en charge des travaux de construction du nouveau marché. », peut-on lire dans le document.