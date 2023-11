Compteurs Woyofal: ​Antoine Félix Diome annonce la suspension totale de la 3e tranche

Le Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a déclaré, ce samedi lors du vote du budget de son ministère à l'Assemblée nationale que le président de la République a décidé de retourner au système antérieur du Woyofal avec la suppression totale de la 3e tranche. Selon le ministre à partir de maintenant avec effet immédiat, il n'y aura plus de 3e tranche du Woyofal.



Sur les projets gazier et pétrolier…

« Nous avons trois projets. GTA sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal avec des réserves récupérables équivalant 560 milliards de m³ de gaz. On a les mêmes réserves au niveau de Yakaar Teranga. Et au niveau de Sangomar où on a du pétrole estimé a 600 millions de barils avec un potentiel de 70 milliards de m³ de gaz », a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre: « Pour le GTA, nous travaillons pour un projet avec la Mauritanie et le partenaire Cosmos. Le projet se passe très bien. Il est à 90% de taux d'exécution. Le RFNG qui est l'unité flottante de liquéfaction, et doit être normalement dans les eaux (côtes) sénégalaises aux environs de fin décembre ou début janvier »