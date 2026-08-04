Conditions carcérales au Sénégal : Afrikajom Center salue les réformes engagées par le ministère de la Justice

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a exprimé sa satisfaction face aux premières mesures prises par le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, pour désengorger les prisons et améliorer le quotidien des détenus.



À l’issue d’une audience accordée ce mardi 4 août 2026 par le garde des Sceaux, l'organisation de défense des droits humains a publié un communiqué actant un signal fort de la part de l'exécutif. Afrikajom Center a salué la circulaire ministérielle du 13 juillet 2026, qui invite les procureurs à privilégier les modes alternatifs de règlement des différends et la mise en liberté lorsque les garanties de représentation sont suffisantes. Cette orientation rejoint la volonté du président de la République de refaire de la détention une exception et de placer la protection des libertés fondamentales au cœur de l'action publique.



Sur le terrain financier et budgétaire, l'organisation prend acte de l'annonce du ministre consacrant une enveloppe de 25 milliards F CFA pour l'édification de deux nouveaux établissements pénitentiaires d'une capacité cumulée de 25 000 places à Malicounda et Louga à l'horizon 2027.



Pour consolider ce processus, Afrikajom Center a soumis au garde des Sceaux une proposition de loi portant sur la présomption d'innocence, réaffirmant le principe de la liberté comme règle et de la détention comme mesure d'exception. L'organisation a également préconisé une utilisation plus large et rationnelle du dispositif de bracelet électronique pour désengorger les structures existantes.



Enfin, Alioune Tine a tenu à souligner le caractère inédit des visites de terrain récemment effectuées par le ministre dans les maisons d'arrêt. Ému par la précarité constatée sur place, le garde des Sceaux témoigne, selon l'organisation, d'un engagement déterminé à humaniser le milieu carcéral et à restituer son sens premier à l'institution judiciaire.