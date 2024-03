Conférence conjointe de Diomaye et de Sonko : Une bousculade géante devant la porte d’entrée

C’est le désordre total à l’entrée qui mène à la salle qui doit abriter la conférence conjointe de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L’événement qui doit se dérouler dans un hôtel de la place rencontre des soucis d’organisations. En effet, de nombreux journalistes sont bloqués dehors.



Les quelques leaders qui sont sur place peinent aussi à accéder à l’intérieur de l’hôtel. Des bousculades sont notées entre leaders, jeunes militants et patriotes. Dans la cour de l’hôtel presque remplie, des jeunes munis de leurs drapeaux attendent assis par terre.



Rappelons que ladite conférence de presse devait se tenir à Liberté 4 au siège de Bassirou Diomaye Faye avant d’être reportée dans l’après-midi à 15 h. Pour le moment, la situation reste le même, rien n’a encore démarré et les personnes venues assister ont du mal à se frayer un chemin.