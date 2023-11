Congestion du Port de Dakar : les transitaires indexent les conteneurs vides et se désolent de l’incapacité du Dg à résoudre le problème Congestion du Port de Dakar : les transitaires indexent les conteneurs vides et se désolent de l’incapacité du Dg

Le Port autonome de Dakar est depuis un certain temps secoué par une vague de contestations. Les Transitaires qui n’arrivent pas à faire correctement leur travail, sont dans le désarroi. La congestion du Port causée par les conteneurs vides est au cœur de leurs problèmes. Malgré les négociations entamées depuis deux mois avec l’administration et avec les compagnies maritimes, aucune solution n’a été trouvée. « Face à l’incompétence du Directeur général (Dg) du Port », Mouhamed Rassoul Mbengue, membre de l’Association pour la sauvegarde et la sécurité du Transit et des solutions portuaires ( Asstap), a interpellé le Président Macky Sall. A l’émission Midikeng dont il était l’invité ce mardi, il a demandé aux entreprises maritimes de dégager ces conteneurs vides. Regardez!

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">