Conseil constitutionnel : le candidat de la coalition de BBY, Amadou Ba a déposé un recours

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, par le biais de son avocat, Me Amadou Sall a déposé ce mardi un recours auprès du greffe du Conseil Constitutionnel.



" Je suis là en ma qualité d'avocat pour la défense des intérêts de Amadou Ba. Parce que notre candidat a des observations et des réclamations à faire pour le respect d'un certain nombre de principes", a indiqué Me Sall à sa sortie du Conseil.



Sur quoi les recours font l'objet ou pour contester quel candidat ? Sans donner le nom des concernés, Me Amadou Sall se limite à dire que "les réclamations concernent les candidats qui figurent sur la liste."



Toutefois on nous signale que les requêtes visent trois candidatures celles de :Bassirou Diomaye Faye, de Aly Ngouille Ndiaye et de Mahammed Boun Abdallah Dionne.