À sa sortie de sa rencontre avec le greffier au Conseil constitutionnel ce mercredi, Mouhamadou Mounirou Sy mandataire de la Coalition Dione2024 informe que Mouhamad Boun Abdallah Dione n’est pas concerné par les trois (3) recours introduits par Amadou Ba et Thierno Alhassane Sall.



M. Sy a tenu à éclairer l’opinion concernant une information qui est véhiculée depuis hier mardi disant que son candidat est concerné par les recours. « Nous tenons à préciser que Mouhamad Boun Abdallah Dione contrairement aux rumeurs qui circulent n’est pas concerné par les recours. Je ne sais pas qui sont les gens qui véhiculent ces informations et leurs intentions mais c’est faux. Seuls Karim Wade, Cheikh Tidiane Dieye et Bassirou Diomaye Fayé sont concernés », argue-t-il.



Le mandataire de Aly Ngouille Ndiaye aussi est sorti de même que celui de Mame Boye Diao. Ils sont tous les deux revenus sur les raisons de leurs convocations mais ils ont précisé que leurs n’étaient pas concernés par ces recours. Toutefois chaque mandataire a sa sortie du Conseil constitutionnel est muni de trois dossiers contenant les éléments introduits dans les recours. Pour le moment leur contenu n’est pas encore dévoilé.