Construction d’un complexe culturel à Grand-Dakar: Dj Awadi et Cie mis en garde par deux conseillers municipaux

« Nous sommes inquiets parce que la route principale qui permettait aux habitants de Grand-Dakar de sortir vers la grande voie de Bourguiba est inaccessible, à cause de la construction d’un complexe culturel », a déploré Mamadou Ndongo.



A l’en croire, ce complexe, qui empiète le domaine public appartient à Dj Awady, Mamadou Baal et à un certain Marc. Le conseiller municipal a indiqué qu’il a saisi le préfet et le maire pour attirer leur attention. Mais ce dernier est resté sourd à leurs sollicitations.



Pour Djiby Diouf, la construction de ce complexe culturel à Grand-Dakar ne doit pas empêcher les gens de circuler. « Nous n’avons rien contre (le projet), mais nous n’accepterons pas que ces gens nous empêchent de circuler librement a-t-il déclaré, dans Les Echos.