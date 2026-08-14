Contentieux ​Air Sénégal - Carlyle : les dessous d'un règlement à l’amiable

Le contentieux judiciaire opposant le groupe américain Carlyle, spécialisé dans la location d’avions, à la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, après la résiliation du contrat de location portant sur quatre appareils, a finalement pris fin avec une solution à l’amiable.



Selon le journal L'Observateur, dans l'édition de ce vendredi, un protocole d’accord a été signé au Tribunal du commerce de Dakar, mettant un terme à la procédure engagée à Dakar. Dans la prolongation de ce règlement à l’amiable, Carlyle envisage désormais de mettre un terme à la procédure engagée devant les juridictions de New York.



Homologué le 25 juin 2026, le procès-verbal de conciliation approuve les termes de l’accord conclu le 04 mai 2026 entre Air Sénégal et les propriétaires des avions. Dans le cadre de cet accord, Air Sénégal SA a procédé au règlement de la somme dans sa quasi-totalité, aux loyers et aux réserves de maintenance demeurés impayés jusqu’à la date de restitution des avions, des sommes dont la compagnie avait toujours reconnu être redevable.



Pour rappel, toujours selon le journal, la société loueur d’avions avait mis à la disposition d’Air Sénégal quatre appareils : 2 A319 et 2 A321. Des appareils que le Directeur général Tidiane Ndiaye n’a pas voulu maintenir dans sa flotte pour diverses raisons, notamment le coût de la location, de la maintenance et des pannes répétitives.



Ces dysfonctionnements risquaient de plomber les finances de la compagnie. Après la résiliation du contrat, Carlyle avait entamé des poursuites judiciaires contre Air Sénégal avant que les deux parties ne trouvent finalement un règlement à l’amiable.

