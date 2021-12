Contentieux liés aux listes des Locales : 24 recours rejetés par la Cour Suprême, la liste de Yaw à Tankanto Escale validée

Le président de la Chambre administrative de la Cour Suprême a rendu ses verdicts sur les 25 recours qui ont été déposés par les partis, les coalitions de partis suite au rejet de certaines listes pour les élections locales. Sur les 25 recours déposés, le ministère de l’Intérieur a eu gain de cause sur les 24. Il n y a qu’une seule affaire que la Cour Suprême a infirmée, il s’agit de l’affaire de la coalition de Yewwi Askan wi dans la commune de Tankanto Escale.



Les recours des coalitions Convergence Bokk Guiss Guiss, Yaw et Wallu Sénégal rejetés par la Cour Suprême

La Cour Suprême a invalidé la liste de la coalition convergence Bokk Guiss Guiss dans le département de Kolda.

Le président de Chambre administrative de la Cour Suprême a, cependant, invalidé les listes de la Coalition Wallu Sénégal dans les communes de Thionk Essyl, Saré Bidji, Dya et Tenghory.



Les recours de la coalition Yewwi Askan Wi dans les communes de Diender, Dembancané, Foundiougne, Diourbel, Nganda et de Vélingara, ont été rejetés par la Cour Suprême.



En outre, la Cour Suprême a tranché en défaveur du parti la République des Valeurs dans la commune de Thiès et de la coalition Gox yu bess de la commune de Soum. Leurs recours ont été rejetés.



Le conseiller technique du ministre de l’Intérieur, chargé des affaires juridiques estime que le droit a été dit. «La Cour Suprême, c’est une juridiction de droit, il n’y a pas de partis pris. La Cour vérifie si le droit a été respecté par les Cours d’Appels ou pas. Sur 47 dossiers, la Cour a confirmé les Cours d’Appels sur certaines, mais pour le reste la Cour a infirmé. Ce qu’il faut relever aussi que l’Etat à travers le ministère de l’Intérieur en charge des élections avait fait un pourvoi de 10 recours, sur les 10 pourvois, la Cour Suprême a infirmé les 8 décisions rendues par les Cours d’Appels », a expliqué Cheikhna Anne.