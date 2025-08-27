Réseau social
Convoqué à la Dic, Abdoulaye Bibi Baldé se confie



Abdoulaye Bibi Baldé, ancien Directeur général (Dg) de La Poste, a été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). C'est lui-même qui a confirmé l'information à PressAfrik, soulignant qu'il a déjà répondu aux enquêteurs.

Interrogé sur l'objet de cette convocation, l'ancien maire de Kolda (sud) a déclaré : "Le Trésor nous virait de l'argent pour payer la dette de la bourse de sécurité familiale". Non sans donner plus de détails. 
Aminata Diouf

Mercredi 27 Août 2025 - 15:41


