Convoqué à la Dic, Abdoulaye Bibi Baldé se confie

Abdoulaye Bibi Baldé, ancien Directeur général (Dg) de La Poste, a été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). C'est lui-même qui a confirmé l'information à PressAfrik, soulignant qu'il a déjà répondu aux enquêteurs.



Interrogé sur l'objet de cette convocation, l'ancien maire de Kolda (sud) a déclaré : "Le Trésor nous virait de l'argent pour payer la dette de la bourse de sécurité familiale". Non sans donner plus de détails.

