Convoqué ce jeudi à la Su, Cheikh Adjibou Soumaré est hors du Sénégal

Le candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, Cheikh Adjibou Souma ne répondra certainement pas à la convocation des enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su) demain 9 mars, à 10 heures. Pour cause, l'ancien Premier ministre est hors du pays. Il est actuellement en voyage à Doubaï, selon des sources de PressAfrik.



A souligner que cette convocation de la Su fait suite à une lettre ouverte de Cheikh Adjibou Soumaré dans laquelle il a posé une série de questions au Président Macky Sall parmi lesquelles celle-ci : « avez-vous donné récemment de l’argent à une personnalité politique française ? Dans l’affirmative, est-ce un montant de 12 millions d’euros, soit 7,9milliards argent d’un pays catalogué Pays Pauvre Très Endetté ».



Réagissant à ladite lettre, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, a rejeté et condamné "fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère", dans un communiqué.