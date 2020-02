Amadou BA, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a déclaré ce dimanche que le Sénégal vient de bénéficier de la part des Etats-Unis d’un second compact pour un montant de 550 milliards de F CFA. Le ministre l'a souligné lors de la conférence de presse conjointe avec Michael Pompeo, Secrétaire d’État américain en visite au Sénégal. Les deux hommes ont abordé les questions de développement, de la santé, l’éducation et la sécurité.



« Le Sénégal et les Etats-Unis entretiennent de bonnes relations. Notre partenariat concerne des domaines prioritaires tels que le développement, la santé, l’éducation et sécurité. Autant de secteurs qui ont donné la présence heureuse au Sénégal de structures et de personnels américains qui participent à nos côtés à l’effort commun d’émergence. Je veux particulièrement cité l’USAID et le corps de la paix », a déclaré Amadou Ba.



Poursuivant ses propos, le ministre a indiqué que le Sénégal vient une fois de plus bénéficier de la confiance américaine. « Votre visite cher ami, parvient à un moment crucial où notre pays vient une fois de bénéficier de la confiance américain qui vient de mettre à nos dispositions un second compact pour un montant de 550 milliards de F CFA. Le premier compact a tenu sa promesse en permettant l’accroissement de la production agricole par la technique de l’irrigation et le désenclavement des zones de productions », dit-il.



Avant de promettre que le Sénégal a bon espoir qu’avec la collaboration du partenaire américain, que le second compact destiné au renforcement du secteur de l’énergie, conformément à la vision du président Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent (PSE), connaîtra le même succès.



Il ajoute : « Notre coopération avec les Etats-Unis d’Amérique n’exclut pas des échanges. Dans un contexte d’insécurité permanente, nos deux Etats coopèrent de manière étroite pour juguler des menaces à la paix et la sécurité nationale et mondiale telles que le terrorisme et la criminalité transfrontalière ».