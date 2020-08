Corée du Sud: 1000 membres de l’église Shincheonji font un don de plasma pour le développement d’un traitement anti-Covid-19

Ces derniers jours, de nombreux cas confirmés de la maladie au nouveau coronavirus réapparaissent en Corée. Face à cette situation, le 27 août, plus de 1000 membres de l'Église de Shincheonji ont coopéré avec un don de plasma pour développer un traitement contre la COVID-19. Selon un communiqué dé l’Organisation pour la paix dans le monde (HWPL), il s'agit du deuxième don de groupe après le dernier don de 400 personnes en juillet. Environ 5 000 membres de l'église de Shincheonji ont été diagnostiqués au début de cette année, et la plupart d'entre eux ont été guéris à l'exception de 11 décès enregistrés.







En ce qui concerne la récente forte propagation, le KCDC (Korea Centers for Disease Control and Prevention) a déclaré dans une lettre officielle: "Merci pour la participation active de l'Église Shincheonji (Président Manhee Lee) dans le recrutement du groupe plasma pour le développement du traitement COVID-19, pour la santé et la sécurité publiques dans ce contexte de crise mondiale. "