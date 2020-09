Corée du Sud: le don de plasma des membres de l’Église de Shincheonji aide au développement du vaccin contre la Covid-19

Le 27 août, plus de 1 000 membres de l’organisation religieuse appelée Shincheonji Église de Jésus ont participé au don de plasma pour le traitement du Covid-19. Tout cela est effectué sous l’invitation des autorités sanitaires en Corée du Sud du 24 août, demandant à l’Église de Shincheonji de coopérer pour le don supplémentaire de plasma pour le développement du vaccin.



Au début de cette année, environ 5 000 cas confirmés ont été trouvés parmi les membres de l’Église de Shincheonji avec les plus nombreuses infections de la ville de Daegu, et depuis la plupart d’entre eux se sont rétablis du virus avec 11 morts.



Selon le rapport des Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), 562 membres rétablis de l’église se sont portés volontaires pour faire le don de plasma et 409 ont accompli le don en juillet à travers la coopération entre les KCDC et l’Église de Shincheonji. Face au besoin pour la « facilitation du développement d’un traitement à travers le don de plasma et les essais cliniques », les KCDC ont demandé une autre série de dons à grande échelle par les membres de l’Église de Shincheonji en août.



Les KCDC ont exprimé dans leur document officiel leur appréciation envers l’Église de Shincheonji (président : Man Hee Lee) pour la « participation active dans la collection de plasma en tant que groupe pour le développement d’un traitement contre le coronavirus pour le but de la sécurité de la santé nationale dans le cadre de la crise mondiale causée par le Covid-19.

« Avec la coopération de la ville de Daegu, la Croix Rouge prévoit de fournir l’équipement et le personnel (pour le don) au Centre athlétique de Daegu du 27 août au 4 septembre. Nous exprimons notre gratitude à la ville pour fournir un emplacement pour les dons de groupe. Nous exprimons également notre gratitude aux membres de la congrégation de l’organisation religieuse, Shincheonji précisément », a dit M. Kwon Jun-wook, directeur ajoint des KCDC.



La recherche et le développement du traitement par le plasma des personnes convalescentes sont en cours par l’Institut National de la Santé relevant du ministère de la Santé et du Bien-être en coopération avec Green Cross (GC) Pharma, une société de biotechnologie en Corée du Sud. Le même jour, la Food and Drug Administraion (FDA) des États-Unis a autorisé un usage d’urgence du plasma des personnes convalescentes pour le traitement du Covid-19. Les experts disent que davantage de données doivent être collectées pour voir les avantages d’un tel traitement.



Les défis majeurs de la recherche de l’efficacité et le développement du traitement à travers le plasma des personnes convalescentes viennent de l’approvisionnement limité des donneurs qui doivent être recouvrés du virus.



En tant que dirigeant religieux, le président Man Hee Lee de Shincheonji a dit en juillet : « Ceci (don de plasma) est le travail qui doit être fait en tant que citoyens de ce pays et en tant que vrais croyants. C’est de garder le commandement de Jésus d’aimer son prochain comme soi-même (Mt 22 :39 de la Bible). »