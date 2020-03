Coronavirus EN DIRECT. Coronavirus : un aéroport de Rome fermé, une ministre espagnole contaminée

Depuis l’apparition du coronavirus en décembre en Chine, 124 101 cas d’infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, et 4 566 personnes sont mortes.



En France, alors qu’ Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20 heures, on compte désormais 2 281 cas pour 48 décès .



L’OMS a qualifié l’épidémie du Covid-19 de « pandémie » et se dit « profondément préoccupée tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité que par les niveaux alarmants d’inaction » dans le monde.

Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour trente jours de l’entrée aux Etats-Unis de tout étranger ayant séjourné en Europe.



11h45. Plus de crucifixions aux Philippines. Conséquence un peu inattendue du virus, les actes d'auto-flagellation et les crucifixions, qui se répètent chaque année dans cet archipel à majorité catholique, sont interdits. Au grand dam de la poignée de jusqu'au-boutistes catholiques qui, chaque année, revivent dans leur chair la Passion du Christ à l'occasion du Vendredi saint. 49 personnes ont été infectées dans le pays.



11h40. Tous les départements bretons désormais touchés. La préfecture des Côtes-d'Armor annonce qu'elle recense sont premier cas testé positif au virus, un homme de 80 ans, rapporte France Bleu Armorique. Il se trouve en réanimation.



11h30. La flamme olympique allumée, sans public. Alors que la Grèce a enregistré son premier mort le matin, cette flamme olympique pour les JO de Tokyo a été allumée vers 11 heures sur le site antique grec d'Olympie, en l'absence de spectateurs pour cause du coronavirus.



11h25. 47 cas dans les Hauts-de-Seine. Une école élémentaire de Neuilly-sur-Seine a été nettoyée, mercredi, après q u'un père d'élève a été diagnostiqué positif.



11h20. Rome ferme l'un de ses aéroports. L'aéroport de Rome Ciampino, qui accueille essentiellement des compagnies low cost, fermera à partir de vendredi, tandis que celui de Fiumicino, dédié principalement aux vols internationaux, verra son activité réduite à partir de mardi.



11h15. Les prix des produits d'épicerie explosent. Entre le 2 et le 8 mars, les ventes de produits de grande consommation se sont envolées, selon l'indicateur de référence Nielsen : + 5,6 %, alors que la moyenne hebdomadaire de croissance sur ces produits était de 2 % en 2019. Les produits d'épicerie dépassent tous les plafonds : les ventes de riz, pâtes et conserves ont bondi de 21 % sur la semaine, après + 13 % la semaine d'avant.



La crainte d'une pénurie de denrées, liée à l'épidémie du Covid-19 se fait sentir. Alors que des patrons de la grande distribution affirment en chœur qu'il n'y « aura pas de pénurie dans les magasins », des images de rayons de céréales vidés comme en temps de guerre font le tour d'internet depuis une semaine.



11h10. Une ministre espagnole positive au coronavirus. La ministre de l'Égalité, Irene Montero, a été contaminée. Tous les membres du gouvernement vont donc être soumis à un test. Le compagnon de cette ministre, le chef du Parti de gauche radicale Podemos et vice-président du gouvernement Pablo Iglesias, est « en quarantaine », a ajouté l'exécutif dans un communiqué.



11h05. Rudy Gobert, critiqué sur Twitter. Depuis l'annonce de la contamination du Français, qui joue dans une équipe de basket de l'Utah, est apparu sur les réseaux sociaux l'extrait d'une conférence de presse où le joueur de la NBA blague après avoir été interrogé sur le coronavirus. Il touche les téléphones, micros et enregistreurs posés devant lui, avant de partir. Suscitant désormais nombre de commentaires acides…



10h55. Des craintes aussi, concernant les séjours des Américains dans l'UE. Le département d'Etat a aussi exhorté les Américains à éviter tout voyage international, alors qu'ils représentaient 2,6 millions d'arrivées hôtelières l'an dernier à Paris et en Ile-de-France.



« L'impact va se multiplier très rapidement, dans les heures et les jours à venir, beaucoup de pays vont prendre ces dispositions-là », déplore Roland Héguy, président de l'Umih, principale organisation de l'hôtellerie-restauration. Selon l'Umih, 95 % des hôtels, cafés et restaurants sont affectés par une chute de fréquentation liée à l'épidémie. Avec une baisse moyenne de chiffre d'affaires de 40 %, voire de 80 % dans les zones confinées.



10h45. Les annonces de Trump, « une catastrophe » pour les voyagistes français. « C'est la pire des nouvelles pour les compagnies aériennes, et c'est la pire des dispositions pour nous » s'insurge René-Marc Chikli, président du Seto, la fédération des tour-opérateurs qui regroupe l'essentiel de la profession, après l'annonce des Etats-Unis d'interdire leur sol aux passagers venus d'Europe.



« On se demande ce qu'il nous reste à vendre comme destinations. Au total, entre les voyages à forfait (hébergement + vols) et les prestations sèches (vols principalement), on estime qu'il y a 100 000 clients concernés au niveau des tour-opérateurs français sur mars et avril », estime-t-il. Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne recevra vendredi matin les responsables du secteur.



10h40. Les chutes des Bourses vous donnent des sueurs froides? Vous avez envie de liquider vos titres de toute urgence? Pas si vite, répondent les professionnels des marchés. D'autres corrections sur les places boursières mondiales sont toujours possibles. Ils vous expliquent tout dans cet article.



10h35. Olivier Faure réclame un « état d'urgence social ». Un peu avant d'être reçu, comme tous les chefs de partis, par le Premier ministre à Matignon, le patron du PS dresse une liste « des mesures les plus urgentes » à prendre.



Les députés LR ont eux déposé une proposition de loi d'urgence intégrant « des mesures fortes pour lutter contre les conséquences économiques du coronavirus ».



10h30. Les bourses chutent aussi sur la péninsule arabique. Les Bourses du Golfe sont dans le rouge à l'ouverture, sur fond de baisse des cours du pétrole liée à la pandémie. Ryad dégringole de 4,11 %, Dubaï et Abou Dhabi de 7,79 % et 6,45 %. La Bourse a également chuté de 5,77 % au Qatar et les places financières, moins importantes, de Bahreïn et Oman ont respectivement chuté de 3,37 % et 3,77 %.



10h25. Les salariés transfontaliers bloqués seront payés. Muriel Pénicaud a aussi indiqué s'être entretenue mercredi avec son homologue allemand, alors que L'Etat régional du Bade-Wurtemberg a recommandé que les habitants du Haut-Rhin, qui se rendent régulièrement dans ce Land « restent 14 jours à la maison ». « On est d'accord […] que si une entreprise (prend) cette mesure de précaution, ses travailleurs frontaliers français […] doivent être payés intégralement », a assuré la ministre.



10h20. Pénicaud prête à aménager les nouvelles règles d'assurance chômage. Toujours sur LCI, la ministre du Travail assure qu'elle annoncerait « d'ici quelques jours » des mesures pour les « travailleurs précaires », premiers concernés par la réforme de l'indemnisation du chômage, en raison de l'épidémie de coronavirus. « D'ici quelques jours on annoncera ce qu'on fait pour les travailleurs précaires, on est en train de regarder différentes options », a-t-elle affirmé, alors que de nouvelles règles plus dures de l'assurance chômage doivent entrer en vigueur le 1er avril.



10h15. « Je vais bien », assure le joueur de la Juventus infecté. « J'invite tout le monde à respecter les règles parce que ce virus ne fait pas de distinction. Faisons-le pour nous, pour ceux qui nous sont chers et pour ceux qui nous entourent », a ajouté Daniele Rugani, testé positif mercredi au coronavirus. La Juventus précise que le joueur était « actuellement asymptomatique ».



10h10. Plus de parades chez Disneyland Paris. À partir de ce jeudi et jusqu'au 15 avril, tous les spectacles et parades extérieurs sont annulés dans le parc d'attractions francilien. « À la place, de nombreux personnages seront présents dans les parcs », indique la direction dans une note interne, alors que trois des 17 000 salariés ont été contaminés.



10h05. Municipales : le vote sur Internet, une option face au virus ? Le vote à distance est en théorie possible à certaines élections pour les Français installés à l'étranger, mais il a été suspendu en 2017 à cause des risques de piratage.





9h55. Il n'a jamais été question d'une fermeture « totale » des écoles, clame Blanquer. Le ministre de l'Education rappelle sur France Info que 400 000 élèves sont concernés par une fermeture de leur établissement scolaire, en raison de l'épidémie. S'il conçoit que « la liste va nécessairement s'allonger », Jean-Michel Blanquer l'assure : « Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale », de toutes les écoles de l'Hexagone, qui recensent 12 millions d'élèves.



Et d'ajouter : « C'est évidemment quelque chose qui doit être regardé avec beaucoup de finesse pour ne pas être contre-productif ». Concernant les parents contraints de garder leurs enfants à domicile, il affirme qu'il n'y aura « pas de pertes financières », ni de jour de carence.



9h45. Un test « préventif » pour le président philippin. Rodrigo Duterte va subir à titre « préventif » un test de dépistage du virus, alors que le pays a connu cette semaine une hausse du nombre de cas d'infection, notamment chez des personnes ayant participé aux mêmes événements que des responsables politiques.



9h35. La Russie offre des kits de tests à l'Iran et la Corée du Nord. En tout, 800 kits de détection du Covid-19 leur ont été délivrés à une dizaine de pays (Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan et Kirghizistan, Mongolie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Corée du Nord et Iran), rapporte l'agence sanitaire russe, Rospotrebnadzor.



9h30. Les rues de Wuhan se réveillent. Un Français, qui vit dans cette ville chinoise, berceau du coronavirus, a filmé ses rues, alors que les mesures de confinement ont été assouplies.



9h25. Deux films avancent leur sortie. Alors qu'une dizaine de longs-métrages ont été reportés à cause de l'épidémie, deux films familiaux, « Le Jardin secret » et « Nous, les chiens » ont, au contraire, décidé d'avancer leur sortie en salles.



9h15. La foire-exposition Paris Photo reportée à New York. Il s'agissait de la première édition de Paris Photo, qui devait se tenir à New York du 2 au 5 avril. Ses organisateurs ont choisi de la reporter.



9h05 . Nouveau plongeon des Bourses. Paris (-5,11 %), Londres (-4 %), Francfort (-5,32 %), Madrid (-5,5 %)… Les Bourses européennes ont de nouveau plongé ce jeudi, après l'annonce surprise par Donald Trump d'une suspension de l'entrée aux Etats-Unis des voyageurs ayant séjourné en Europe. Un peu plus tôt la Bourse australienne avait elle aussi dévissé, celles de Tokyo et Hong Kong ont, elles, fermé avec un net recul.



8h55. 3 600 entreprises et 60 000 salariés concernés par le chômage technique. C'est ce qu'annonce la ministre du Travail sur LCI. C'est quatre fois plus que la semaine passée, pour un coût de 180 millions d'euros pour l'Etat. Muriel Pénicaud assure aussi que le gouvernement ne se fixe « pas de limite budgétaire » pour sauver l'emploi.



8h50. 84 contaminations à Paris. La maire de la capitale Anne Hidalgo le déclare sur France Inter : « Aujourd'hui sur Paris, on dénombre 84 cas de coronavirus, avec un doublement chaque jour, il faut être très vigilant. »



« Les parents seront accompagnés dans cette crise. Nous avons activité le dispositif utilisé pendant les canicules pour informer et prendre soin des seniors. Je pense aux électeurs parisiens, ils pourront voter en sécurité aux municipales », a ajouté l'édile.



8h45. Deux nouveaux cas à La Réunion. L'Agence régionale de Santé annonce que le nombre de contaminés sur l'île est désormais porté à trois. Une enquête est menée pour identifier ceux qui les ont côtoyés.



8h40. La CPME veut davantage d'aide pour les entreprises. Le président de Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, estime que l'économie va connaître un « arrêt » entre six et huit semaines. Il demande plus d'aides pour maintenir l'emploi, notamment « des annulations de charges ». Une revendication déjà formulée par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.



8h30. Face au coronavirus, les Etats européens avancent en ordre dispersé. Alors que les pays membres de l'Union européenne ne parviennent pas à établir une stratégie commune face au Covid-19, les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), prévues ce jeudi, sont très attendues. Car pour l'instant, « c'est la cacophonie », lâche un haut fonctionnaire.



8h20. Un premier mort en Grèce. Un sexagénaire grec qui avait voyagé fin février en Israël est décédé après avoir contracté le Covid-19. Il « souffrait de maladies sous-jacentes » et a « connu une détérioration importante qui a évolué en insuffisance polyorganique », détaille le ministère grec de la Santé.



8h10. Face aux annonces de Trump, l'UE inquiète. « À la suite de l'interdiction de voyage annoncée par le Donald Trump, nous allons évaluer la situation aujourd'hui », annonce le président du Conseil européen Charles Michel. « La perturbation économique doit être évitée », a-t-il ajouté.



8 heures. Deux concerts au lieu d'un pour Nada Surf. Le groupe a préféré multiplier ses représentations mercredi soir à la Cigale à Paris, pour éviter la propagation du virus chez ses fans et surtout un report de ses dates.



7h50. L'exécutif communique-t-il comme il faut sur cette épidémie ? Pour Patrick Zylberman, professeur émérite d'histoire de la santé, l'intervention d'Emmanuel Macron, très attendue ce jeudi soir, se justifie pour expliquer les mesures contraignantes décidées par l'Etat.





7h45. La bourse australienne plonge, celle de Tokyo en net recul. Il s'agit pour la Bourse de Sydney, qui a dévissé de 7,4 % ce jeudi, du plongeon le plus abrupt depuis la crise financière de 2008. Au Japon, la bourse a fini en recul de plus de 4 %, notamment en raison des annonces de Trump.



7h40. Une députée de Polynésie française contaminée. Il s'agit du premier cas de coronavirus dans cette collectivité d'outre-mer et il touche une élue. Maina Sage, députée UDI, a déclaré les premiers symptômes lundi, après un retour de métropole. Elle y avait rencontré Franck Riester, le ministre de la Culture, lui-même infecté.



7h35. Le bilan en France. On comptait mercredi soir 2 281 contaminations dans l'Hexagone dont 48 décès.



7h30. En France, l'ombre d'un stade 3 de l'épidémie plane. Mais qui prend l'initiative de le déclencher? Cette décision éventuelle de franchir un nouveau cap dans la riposte face au coronavirus est du domaine des autorités sanitaires. Mais le chef de l'Etat y est associé. On vous explique tout par ici.



7h20. La Corse interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Sur BFMTV, le préfet de l'île, à l'origine de cette annonce, rappelle aussi que toutes les écoles sont fermées jusqu'au 29 mars.



6h10. La saison de NBA suspendue. Après un cas constaté de coronavirus chez un joueur d'Utah, la NBA « suspend le reste des matches prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre », a-t-elle indiqué ce mercredi. Il s'agit du Français Rudy Gobert, croit savoir L'Équipe.



6h05. Trump suspend tous les voyages de l'Europe vers les Etats-Unis pour un mois. « Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours », déclare le président américain, déplorant que l'Union européenne n'ait pas pris « les mêmes précautions » que les Etats-Unis face à la propagation du virus.



Cette mesure entrera en vigueur vendredi à minuit et ne concernera pas le Royaume-Uni. Fait sans précédent, le département d'Etat a aussi exhorté les Américains à éviter tout voyage à l'étranger.



6 heures. Amazon soutien ses employés en quarantaine. La firme américaine annonce qu'elle va verser jusqu'à deux semaines de salaire à ses employés contaminés par le nouveau coronavirus ou placés en quarantaine…



