Coronavirus - Le point continu sur les sportifs testés positifs et clubs mis en quarantaine

Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ

— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020



La Ligue 1 et la Ligue 2 sont ainsi suspendues jusqu’à nouvel ordre avec effet immédiat et les 29es journées de L1 et L2 prévues ne se disputeront pas en cette fin de semaine. « Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements », peut-on lire sur le communiqué.L'OMS et la FIFA, en collaboration avec d'autres personnalités du football mondial, lanceront une campagne de sensibilisation conjointe et s'engageront dans diverses initiatives pour s'assurer que tous reçoivent les conseils nécessaires pour protéger et promouvoir leur santé et celle de leurs communautés."Les instances dirigeantes du sport et les décideurs doivent toujours garder à l'esprit que la santé passe avant tout", ont déclaré M. Infantino et le Dr Tedros dans une déclaration commune. «Tous les organismes sportifs doivent être prêts à suivre les directives nationales, sur la base d'évaluations approfondies des risques, à organiser des événements sûrs ou à prendre d'autres mesures requises qui protègent la santé des supporters, des joueurs, des entraîneurs et des communautés en général.Le Présidium de la DFL Deutsche Fußball Liga a discuté des effets du virus corona sur les opérations de Bundesliga et Bundesliga 2 lors d'une session spéciale aujourd'hui (Vendredi. À la suite de cet échange, le Présidium du LDF propose à l'Assemblée générale réunie lundi prochain, de suspendre les opérations de jeu des deux ligues du mardi au 2 avril, y compris la fin de la pause internationale. L'objectif est toujours de terminer la saison d'ici l'été - d'un point de vue sportif, mais surtout parce qu'une fin prématurée de la saison pourrait avoir des conséquences existentielles pour certains clubs. Dans la rupture internationale entre tous les clubs, en tenant compte des connaissances alors disponibles.: Ce vendredi Everton a annoncé la mise en quarantaine de certains joueurs présentant des symptômes du virus.« Everton confirme que l’équipe première toute entière et son staff se sont mis volontairement à l’isolement, par mesure de précaution. La décision a été motivée par la présence de certains symptômes du coronavirus chez certains joueurs. Le club est en contact régulier avec les joueurs en question et s’assure du bien-être de ses joueurs et du staff », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Toffees.La Juventus a annoncé hier-jeudi que deux de ses joueurs ont été testés positifs. il s'agit du défenseur international de la Juventus Daniele Rugani, de Paulo Dybala. En Angleterre, c’est le coach d’Arsenal qui s’est révélé positif. Chelsea a annoncé le test positif de Callum Hudson-Odoi au coronavirus. Tout l'effectif est confiné et le centre d'entraînement partiellement fermé.Callum Hudson-Odoi ( Chelsea )Daniel Rugani ( Juventus Turin )Paolo Dybala ( Juventus Turin )Manolo Gabbiadini (Sampdoria )Mikel Arteta ( Coach Arsenal ), après Ruby Gobert , on vient d'informer que Donovan Mitchell de Utah Jazz a été contrôlé positif.Gonzalo Higuain ( Juventus Turin )Benjamen Mendy (City )Cristiano Ronaldo ( Juventus Turin )Page à rafraîchir pour plus de développement au fil de la journée...