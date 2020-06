Coronavirus au Sénégal : "le pique a été atteint", selon le ministre de la Santé

Dans un document du ministère de la Santé, qui a été consulté par le chef de l'État et les membres du gouvernement, Abdoulaye Diouf Sarr, soutient, à travers ses services, que les "courbes des cas positifs et des cas de guérison ont exactement la même allure, presque superposable avec un décalage d'une semaine dans le temps (la semaine 11 pour les cas positifs et la semaine 12 pour les cas guéris).



"Elles représentent les pics les plus importants depuis le début de la pandémie ", a fait savoir le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dans des propos rapportés par L'Observateur. Une déclaration soutenue par l'analyse des chiffres du covid19 de début mars au 31 mai.



Toujours selon Diouf Sarr, "le décalage entre ces deux courbes peut être expliqué par la durée de la prise en charge des patients dans les centres de traitement entre le diagnostic et la guérison (14 jours au moins pour les cas simples).



Pour le ministre de la Santé, les décès ont une explication plus complexe. Car, dépendant de plusieurs paramètres dont l'âge, la précocité et la qualité de la prise en charge, compte tenu de la comorbidité de chaque patient. Cependant, explique-t-il, nous pouvons avancer que la mortalité est corrélée au nombre de cas. Plus nous avons des cas compliqués, plus nous avons des décès. C'est à partir de la semaine 10 que les décès ont augmenté en connaissant leur pic, à ce stade de l'épidémie. La baisse devrait être observée avec la baisse des notifications des cas positifs.