Des éléments de l'Unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires de la subdivision des douanes du Port autonome de Dakar, en collaboration avec la police scientifique et de l'Office central de répression de trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont mis la main sur une quantité de cocaine estimée à 120 kilogrammes. Et dont la valeur serait de 9,6 milliards Fcfa. Cela suite à une opération de fouille du navire Grande Nigeria.



Pour rappel, en juin dernier, près d’une tonne de cocaïne a été saisie au Port de Dakar par les Douaniers sénégalais. Plusieurs individus de nationalités étrangères dont le couple allemand qui voyageait à bord du navire Grande Nigeria appartenant à la société Grimaldi, ont été arrêtés avant d’être relâchés après quelques semaines de détention.



L’enquête qui suit son cours va certainement être relancée par la nouvelle prise de ce mardi 28 janvier 2020.