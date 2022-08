Coup de tonnerre à Louga : Soupçon de bourrage des urnes – les incongruités qui accréditent la thèse

Syer. C’est le nom d’une petite bourgade perdue au nord-est de Keur Momar Sarr, dans le département de Louga. Cette localité pourrait sortir de l’anonymat à la faveur des élections législatives du 31 juillet dernier. En effet, les résultats de ce centre de vote donnent la victoire à la Coalition au pouvoir, qui jusqu’à 2h du matin selon les tendances issues de la compilation de l’ensemble des résultats de ce département, avaient été coiffée au poteau par l’opposition notamment par l’inter coalition Yewwi/Wallu.



Syer compte un seul centre de vote avec deux bureaux. Toutefois, les procès-verbaux de délibération sont introuvables. Le contrôleur et le superviseur de la CEDA de Louga à leur retour ont affirmé avoir perdu les documents qui seraient tombés du véhicule, selon le Secrétaire général de la CEDA, M. Diack joint au téléphone par PressAfrik. Le bureau de la CEDA a finalement et curieusement, par l’entremise de Papa Pikaly Lo membre n°2 de la CEDA pu récupérer des résultats qu’il a remis à la secrétaire pour saisie. Le mandataire départemental de la Coalition Yewwi Askan Wi, Alioune Fall aurait organisé sa disparition. Le sieur est injoignable et introuvable chez lui. Des confrères, des responsables des partis de l’opposition n’ont trouvé que son épouse à la maison et sont quasiment dans une battue.



Des indiscrétions rapportent que des responsables de Bennoo Bokk Yaakar déboussolés par la défaite ont, vaille que vaille, cherché une solution pour enrayer la défaite. Le ministre Moustapha Diop est accusé d’avoir orchestré le renversement de la tendance. A Louga, des gens l’accusent nommément d’avoir profité de l’absence de l’opposition à Syer qui est une localité située à 100km de Louga et très enclavée, dans la bande de la Grande muraille verte pour «opérer le hold-up» et «faire disparaitre» le mandataire départemental de Yewwi Askan wi.



Nous avons ainsi tenté de joindre plusieurs fois, le ministre Moustapha Diop pour avoir sa version des faits. Mais, il reste injoignable au téléphone.



Pour rappel, à la préfecture de Louga, les résultats provisoires du département qui étaient affichés vers 22h donnaient ainsi Yewwi vainqueur avec 46,23% contre 45,20% pour Bennoo Bokk Yaakar.