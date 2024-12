Coupe de la CAF : le Jaraaf et l’USM Alger se sépare sur un score vierge à Diaomniadio

L’ASC Jaraaf a fait match nul 0-0 contre l’USM Alger, dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Lors de la première journée, le Jaraaf avait perdu contre l’ASEC Mimosas à Abidjan (2-0). Le groupe C, où figurent le Jaraaf, l’ASEC Mimosas, l’USM Alger et Orapa United, a vu un autre match nul entre l’ASEC et Orapa (0-0).



L’USM Alger, grâce à une large victoire 6-0 contre Orapa United lors de la première journée, est en tête du groupe avec 4 points et une différence de buts de +6. L’ASEC Mimosas suit avec 4 points également (+2). Le Jaraaf occupe la troisième place avec 1 point (-2).



Le Jaraaf jouera sa troisième rencontre contre Orapa United le 15 décembre à 13h00 GMT, au Botswana, tandis que l’USM Alger affrontera l’ASEC Mimosas à 19h00 GMT, à Alger.