Coupe du Sénégal : Teungueth FC, Jaraaf, Dakar, Sacré-Cœur, l’AS Pikine, Férus Foot et Jamono Fatick rejoignent les 8es de finale

Les clubs de Ligue 1 ont tenu leurs rangs de favoris lors des 16es de finale de la Coupe du Sénégal joués ce mercredi. Le Jaraaf, Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur et l’AS Pikine se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Kaffrine, Férus de Foot de Louga et Jamono Fatick ont également rejoint les huitièmes.



Teungueth FC, leader de la Ligue 1, a confirmé sa suprématie en s’imposant (3-0) face à l’AS Bambey. Dakar Sacré-Cœur a attendu les tirs au but pour pouvoir sortir l’équipe de Sandiara FC (0-0, 4-2 aux tirs au but). Le duel entre équipes de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses, avec l’AS Pikine éliminant le Stade de Mbour aux tirs au but, après un match nul 0-0 (6-5 aux tirs au but).



Le Jaraaf, tenant du titre, a eu du mal pour se défaire Haayo des Agnam à Matam. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes Après un match nul (1-1). Le club de la Medina a assuré sa qualification, l’emportant finalement (5-4).





Férus de Foot de Louga, équipe de division régionale, a réalisé l’exploit de se hisser en 8es de finale en battant Guelewaars de Fatick 1-1 (5-3 aux tirs au but). Jamono Fatick a battu Africa Promo Foot (3-0).



Le choc entre équipes de Ligue 2, a tourné à l’avantage de l’équipe de HLM. Les Dakarois ont l’AJEL de Rufisque aux tirs au but, après un match nul 0-0 (4-2 aux tirs au but).





Résultats des 16es de finale





Kaffrine – Don Bosco 4-0



Teungueth FC – AS Bambey 3-0



Haayo des Agnam – Jaraaf 1-1(4tab5)



Sandiara FC – Dakar Sacré Cœur 0-0 (2tab4)



ASC HLM de Dakar – AJEL de Rufisque 0-0 (4tab2)



AS Pikine – Stade de Mbour 0-0 (6tab5)



AC Férus de Foot – Guelewaars 0-0 (5tab3)



Africa Promo Foot – Jamono Fatick 0-3