Coupe du monde 2026 : ​Les États-Unis frappent d'entrée en écrasant le Paraguay

Les États-Unis ont impressionné lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde. Au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le coorganisateur s’est facilement imposé 4-1 face à un Paraguay sans réelle menace. Un csc et un doublé de Folarin Balogun ont permis de mener 3-0 à la mi-temps.



Les États-Unis prennent ainsi la tête du groupe D, où l’Australie et la Turquie doivent encore entrer en lice ce dimanche à 4h00 GMT.