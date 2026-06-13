Coupe du monde 2026 : ​Les États-Unis frappent d'entrée en écrasant le Paraguay

Les États-Unis ont impressionné lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde. Au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le coorganisateur s’est facilement imposé 4-1 face à un Paraguay sans réelle menace. Un csc et un doublé de Folarin Balogun ont permis de mener 3-0 à la mi-temps.
Les États-Unis prennent ainsi la tête du groupe D, où l’Australie et la Turquie doivent encore entrer en lice ce dimanche à 4h00 GMT.
Les États-Unis prennent ainsi la tête du groupe D, où l’Australie et la Turquie doivent encore entrer en lice ce dimanche à 4h00 GMT.
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