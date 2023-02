Coupure signal Walf TV: Dr Abdourahmane Diouf dénonce une « tyrannie double »

Alors que l’opposant Ousmane Sonko et ses partisans font face à une violente répression des forces de l’ordre à Mbacké, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a coupé le signal de la chaîne Walf TV qui diffusait en direct les événements.



Le président du parti Awale, Dr Abdourahmane Diouf, a dénoncé avec la plus forte énergie les actes posés par Macky Sall et son régime. Selon le candidat déclare à la Présidentielle de 2024, le Sénégal est sous une double tyrannie.



« Chers compatriotes, On coupe le signal de Walfadjri pour avoir diffusé une manifestation de l'opposition. La tyrannie est double. L'opposition n'a aucun droit au moment où le potentiel futur candidat du pouvoir se promène sous prétexte de conseil des ministres décentralisé. Une télé privée est mise sous l'eteignoir au moment où la RTS publique diffuse des meetings d'un Premier ministre transparent », a-t-il écrit dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux.



Il ajoute pour conclure: « Nous réaffirmons tout notre soutien à Walfadjri et à ses journalistes et condamnons les dérives du gouvernement du Sénégal ».