Covid-19 : ​Grosse inquiétude au Real, la séance d’entraînement de ce matin repoussée

Après avoir annoncé mercredi les tests positifs de Luka Modric et Marcelo, le Real Madrid craint une flambée plus importante de cas de Covid-19 dans son effectif. D'après As et COPE, plusieurs autres joueurs pourraient être touchés. D'autant que d'autres cas ont déjà été détectés plus tôt cette semaine dans l'équipe de basket (Thomas Heurtel et Pablo Laso).



Marca précise que le club a encore renforcé les mesures pour tenter de stopper le début de vague, concernant notamment les contacts entre les joueurs. Toutes les conférences de presse se font à distance. L'entraînement du jour, prévu en fin de matinée, a été repoussé à plus tard dans l'après-midi, rapporte RMC Sport.