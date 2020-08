Covid_19Sn - Explosion record des cas communautaires après la Tabaski: 42 dans les régions, 40 à Dakar

Les services du ministère de la Santé et de l'Action Sociale ne cessent de rappeler quotidiennement la population au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.



Mais, il semble que les Sénégalais ne sont pas très touchés par la propagation inquiétante du virus. Pour preuve, les cas communautaires continuent d'augmenter. Sur les 177 cas confirmés de ce vendredi 7 août, 82 sont issus de la transmission communautaire.



Les régionsqui ont accueilli beaucoup de monde venu de l'épicentre du virus, durant les fêtes de la Tabaski enregistrent avec 42 nouveaux cas communautaires repartis comme suit: Saint Louis (11), Thiés (6), Mbour (4), Diourbel (3), Kolda (3), Tivaoune (3), Bignona (2), Kaolack (2), Kédougou (1), Louga (1), Diofior (1), Diouloulou (1), Oussouye (1), Thionkésile (1), Ziguinchor (1) et Pout (1).



La région de Dakar a elle seule enregistre les 40 autres cas issus de la transmission communautaire: Dakar Plateau (6), Maristes (6), Sangalkam (4), Yoff (4), Liberté 6 (3), Mermoz (2), Keur Massar(5), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Touba (2), Diamniadio (1), Guédiawaye (1), Mbao (1) et Rufisque (1),