Covid-19 : Mamadou Lamine Diallo testé positif

Le député de l'opposition, Mamadou Lamine Diallo a été testé positif au Covid-19. C'est lui-même qui a fait l'annonce sur sa page Facebook. Le leader du mouvement Tekki rassure, cependant, qu'il se porte bien. Il appelle au respect des mesures barrières.



"J’ai été testé positif à la covid 19. Par la grâce de Dieu, je me porte mieux. J’en profite pour lancer un appel à la vigilance et au respect strict des mesures barrières. Protégeons surtout nos malades et nos parents âgés", a-t-il écrit.



Pour rappel, plusieurs députés ont été testés positifs au coronavirus suite à l'annonce du décès ce mercredi du député de la majorité Mari-Louise Diouf, emportée par la Covid-19.