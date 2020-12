Covid-19 Sénégal: le Dr Bousso prédit une 3e et 4e vague tant qu’il n’y aura pas de « vaccin efficace »

Le chef du Centre des opérations d’urgence sanitaire du Sénégal (Cous) appelle à la "tolérance zéro" contre le non-respect des gestes barrières. Selon le Docteur Bousso qui était l’invité de l’émission Objection de la Sud Fm, « il est important aujourd’hui que nous nous ressaisissions. Cette deuxième vague, elle est déjà difficile avec le nombre de décès même si elle n’a pas encore atteint la première. Mais il faut que nous fassions attention à ce que ça ne remonte pas, puisque cela va être, après, très très difficile à gérer. Si elle baisse, il faudra nous préparer à une troisième, une quatrième vague… Protégeons-nous, protégeons nos familles. Covid sera encore là tant que la situation mondiale ne sera pas maîtrisée »



Le virus est plus agressif entre Saint-Louis et Matam

En ce qui concerne la deuxième vague qui s’est annoncé au Sénégal depuis quelques semaines, le De Bousso indique que lors des 14 derniers jours, Dakar caracole en tête 5 régions les plus infectées avec 800 cas, devant Saint-Louis, Matam, Thiès et Diourbel.



L’activité du virus, souligne le patron du Cous, est « plus virulente » au Nord, entre Saint-Louis et Matam.