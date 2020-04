Covid-19 à Louga: 49 personnes contacts mises en quarantaine

Après le premier cas confirmé de Covid-19 à Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal, 49 personnes ont été mises en quarantaine.



Ce nombre pléthorique est lié au fait que le patient, un célèbre commerçant, gérant d’une boutique, a été en contact avec beaucoup de personnes. En plus d'être marié à trois femmes.



Cheikh Sadibou Senghor, le médecin-chef de région explique : « Hier (lundi) on a pu déplacer 29 personnes contacts, il y a également le contact familial là où le patient partage le même toit avec l’ensemble de ces personnes. Et c’est ces contacts familiaux qui ont été mis en quarantaine hier (lundi) au niveau de l’hôtel. Et il reste le contact personnel. Ce sont ceux-là avec qui il travaillait qui représentent 21 personnes. »



Le Sénégal a enregistré ce mardi 7 avril 2020, onze (11) nouveaux cas positifs de Covid-19, dont deux (2) sont issus de la transmission communautaire.