Covid-19 : cinq (5) morts après l'injection du vaccin en France

Le ministère de la Santé a annoncé ce mardi 19 janvier que 139 cas d'effets indésirables graves ou inattendus avaient été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. Les autorités sanitaires ont précisé que cinq personnes étaient également mortes après avoir reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elles avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidités, précise toutefois le ministère.





Trois de ces décès ont été enregistrés par le centre régional de pharmaco-vigilance de Nancy, un par celui de Tours, et le dernier par celui de Montpellier. D'après nos confrères de L'indépendant, il s'agirait dans ce cas précis d'une personne de 96 ans, décédée à Perpignan. À ce stade, il n'est cependant pas possible, de façon certaine, de lier leur mort à la prise du vaccin, indique le ministère. Une conclusion similaire à celle des 23 cas de morts recensés en Norvège, largement commentés sur les réseaux sociaux en ce début de semaine.